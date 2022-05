Conférence de Manuel Do Nascimento Centre Culturel Athanor Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Conférence de Manuel Do Nascimento Centre Culturel Athanor, 13 mai 2022, Guérande. Conférence de Manuel Do Nascimento

Centre Culturel Athanor, le vendredi 13 mai à 18:00

Le comité de jumelage Guérande-Castro Marim invite l’auteur Manuel Do Nascimento, spécialiste du Portugal, à présenter ses travaux autour de sa publication “Chronologie de l’histoire du Portugal”. Entrée libre.

Entrée libre: 0

Le comité de jumelage Guérande-Castro Marim invite l’auteur Manuel Do Nascimento, spécialiste du Portugal, à présenter ses travaux autour de sa publication “Chronologie de l’histoire du Portugal”…. Centre Culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T18:00:00 2022-05-13T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Centre Culturel Athanor Adresse 2 Avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Ville Guérande lieuville Centre Culturel Athanor Guérande Departement Loire-Atlantique

Centre Culturel Athanor Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/

Conférence de Manuel Do Nascimento Centre Culturel Athanor 2022-05-13 was last modified: by Conférence de Manuel Do Nascimento Centre Culturel Athanor Centre Culturel Athanor 13 mai 2022 Centre culturel Athanor Guérande Guérande

Guérande Loire-Atlantique