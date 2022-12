Conférence de l’USPT : Le rôle de l’image et de la manipulation dans l’art de gouverner Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Conférence de l’USPT : Le rôle de l’image et de la manipulation dans l’art de gouverner Sens, 14 janvier 2023, Sens . Conférence de l’USPT : Le rôle de l’image et de la manipulation dans l’art de gouverner 5 Rue Rigault CEREP Sens Yonne CEREP 5 Rue Rigault

2023-01-14 – 2023-01-14

CEREP 5 Rue Rigault

Sens

Yonne Le samedi 14 janvier 2023 à 17h00, l’Université Sénonaise pour Tous propose une conférence sur le rôle de l’image et de la manipulation dans l’art de gouverner, d’après le Prince de Machiavel.

Conférencière : Nathalie Garance +33 3 86 64 88 53 CEREP 5 Rue Rigault Sens

dernière mise à jour : 2022-12-21 par

Détails Catégories d’évènement: Sens, Yonne Autres Lieu Sens Adresse Sens Yonne CEREP 5 Rue Rigault Ville Sens lieuville CEREP 5 Rue Rigault Sens Departement Yonne

Sens Sens Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sens/

Conférence de l’USPT : Le rôle de l’image et de la manipulation dans l’art de gouverner Sens 2023-01-14 was last modified: by Conférence de l’USPT : Le rôle de l’image et de la manipulation dans l’art de gouverner Sens Sens 14 janvier 2023 5 Rue Rigault CEREP Sens Yonne sens Yonne

Sens Yonne