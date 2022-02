Conférence de l’UPPI: culture macabre en Bretagne du XIV au XXème siècle Locmaria-Plouzané, 15 mars 2022, Locmaria-Plouzané.

2022-03-15 18:30:00 – 2022-03-15 20:30:00

A la fin du Moyen-Âge, en raison de la crise, de la guerre et de la peste, se met en place en Europe une culture nouvelle, centrée sur la mort. La Bretagne n’échappe pas au phénomène mais on constate l’apparition de particularités comme le mythe de l’Ankou et une inscription particulièrement longue dans la durée. L’exposé illustré visera à raconter cette histoire particulière, de ses origines à son extinction dans les années 1950.

uppi29@orange.fr +33 6 71 98 66 89 https://uppi29.over-blog.com/

