Conférence de l’UPOP en visioconférence, Récits confinés, 10 mars 2021-10 mars 2021, Marmande.

Conférence de l’UPOP en visioconférence, Récits confinés 2021-03-10 – 2021-03-10 Cité de la Formation 11 rue Albert Camus

Marmande Lot-et-Garonne

La conférence de l’Université Populaire de Marmande, « Récits confinés », se tiendra en visio zoom en présence de deux conférenciers : Pierrine Didier et Laurent Gontier.

Le 23 mars 2020, face aux interrogations provoquées par la situation inédite du confinement, Pierrine Didier, anthropologue, et Laurent Gontier, artiste pluridisciplinaire et historien, lancent le projet « Récits Confinés ». Ce projet de recherche participatif avait pour but de documenter, recueillir et comprendre les expériences de confinement au moment où elles ont été vécues. L’objectif étant de donner la parole à ceux qui ne se racontent pas et d’écrire les archives de demain.

La visioconférence se déroulera via l’application Zoom, merci de cliquer sur le lien ci-dessous : https://us02web.zoom.us/j/89001329842

La conférence de l’Université Populaire de Marmande, « Récits confinés », se tiendra en visio zoom en présence de deux conférenciers : Pierrine Didier et Laurent Gontier.

Le 23 mars 2020, face aux interrogations provoquées par la situation inédite du confinement, Pierrine Didier, anthropologue, et Laurent Gontier, artiste pluridisciplinaire et historien, lancent le projet « Récits Confinés ». Ce projet de recherche participatif avait pour but de documenter, recueillir et comprendre les expériences de confinement au moment où elles ont été vécues. L’objectif étant de donner la parole à ceux qui ne se racontent pas et d’écrire les archives de demain.

La visioconférence se déroulera via l’application Zoom, merci de cliquer sur le lien ci-dessous : https://us02web.zoom.us/j/89001329842

La conférence de l’Université Populaire de Marmande, « Récits confinés », se tiendra en visio zoom en présence de deux conférenciers : Pierrine Didier et Laurent Gontier.

Le 23 mars 2020, face aux interrogations provoquées par la situation inédite du confinement, Pierrine Didier, anthropologue, et Laurent Gontier, artiste pluridisciplinaire et historien, lancent le projet « Récits Confinés ». Ce projet de recherche participatif avait pour but de documenter, recueillir et comprendre les expériences de confinement au moment où elles ont été vécues. L’objectif étant de donner la parole à ceux qui ne se racontent pas et d’écrire les archives de demain.

La visioconférence se déroulera via l’application Zoom, merci de cliquer sur le lien ci-dessous : https://us02web.zoom.us/j/89001329842

La conférence de l’Université Populaire de Marmande, « Récits confinés », se tiendra en visio zoom en présence de deux conférenciers : Pierrine Didier et Laurent Gontier.

Le 23 mars 2020, face aux interrogations provoquées par la situation inédite du confinement, Pierrine Didier, anthropologue, et Laurent Gontier, artiste pluridisciplinaire et historien, lancent le projet « Récits Confinés ». Ce projet de recherche participatif avait pour but de documenter, recueillir et comprendre les expériences de confinement au moment où elles ont été vécues. L’objectif étant de donner la parole à ceux qui ne se racontent pas et d’écrire les archives de demain.

La visioconférence se déroulera via l’application Zoom, merci de cliquer sur le lien ci-dessous : https://us02web.zoom.us/j/89001329842

UPOP Marmande