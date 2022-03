Conférence de l’Université Sénonaise pour Tous Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Conférence de l’Université Sénonaise pour Tous Sens, 9 avril 2022, Sens. Conférence de l’Université Sénonaise pour Tous CEREP 5 Rue Rigault Sens

2022-04-09 16:00:00 – 2022-04-09 17:30:00 CEREP 5 Rue Rigault

Sens Yonne EUR 0 0 L’Université Sénonaise pour Tous propose une conférence sur l’extraordinaire histoire du café, présentée par Jean-Christophe Gueguen. +33 3 86 64 88 53 L’Université Sénonaise pour Tous propose une conférence sur l’extraordinaire histoire du café, présentée par Jean-Christophe Gueguen. CEREP 5 Rue Rigault Sens

dernière mise à jour : 2022-03-26 par

Détails Catégories d’évènement: Sens, Yonne Autres Lieu Sens Adresse CEREP 5 Rue Rigault Ville Sens lieuville CEREP 5 Rue Rigault Sens Departement Yonne

Sens Sens Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sens/

Conférence de l’Université Sénonaise pour Tous Sens 2022-04-09 was last modified: by Conférence de l’Université Sénonaise pour Tous Sens Sens 9 avril 2022 sens Yonne

Sens Yonne