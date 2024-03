Conférence de l’Université Citoyenne de Thouars Réalité et vérité(s) À la station T Thouars, mercredi 3 avril 2024.

Cette soirée-débat vous questionne sur la défiance envers les médias traditionnels et les publications scientifiques. Conférence co-animée par Jérôme Diacre, enseignant de philosophie et Emeric Evain, journaliste à Ouest France.

La défiance envers les médias traditionnels et les publications scientifiques, dont les informations sont vérifiées au mieux avant d’être diffusées, fait qu’à l’ère des post-vérités ou des vérités alternatives, la frontière entre la vérité et le mensonge est devenue floue. Certes, la bonne foi n’a jamais compté comme vertu politique ! Mais si la vérité nous permet de vivre ensemble dans un monde stable, le rapport de force entre les vérités scientifiques (santé, climat, environnement, etc.) et les opinions publiques devient difficile car y sont confrontés le puissant règne des images et les fragiles espaces de réflexions éthiques. L’enjeu est de taille car si l’objet de la politique est de garantir une liberté

de chacun, il aussi de permettre l’existence d’espaces d’honnêteté.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 20:30:00

fin : 2024-04-03 22:30:00

À la station T 1 Rue Danton

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine universite.citoyenne@sfr.fr

