Conférence de l’Université Citoyenne de Thouars : Avenir des transports routiers et ferroviaires en Nord Poitou À la Station T, 15 mars 2023, Thouars .

Conférence de l’Université Citoyenne de Thouars : Avenir des transports routiers et ferroviaires en Nord Poitou

Rue Danton À la Station T Thouars Deux-Sèvres À la Station T Rue Danton

2023-03-15 20:30:00 – 2023-03-15 22:30:00

À la Station T Rue Danton

Thouars

Deux-Sèvres

EUR Après le tout-routier et l’ère de la voiture individuelle, les divers défis actuels imposent l’évolution des transports de personnes et de marchandises et donc une nouvelle offre de services adaptés. Le nord du Poitou, par sa configuration de territoire frontalier, rencontre une complexité toute particulière venant s’ajouter aux questionnements tels que : comment atteindre la neutralité carbone? Pourquoi, en France, une telle prépondérance du transport routier pour le fret et l’échec du rail-route? Comment sauvegarder et développer le réseau secondaire SNCF? Comment donner l’accès à l’information pour les usagers du train ? Entre état des lieux, freins, réticences, mais aussi possibles plans d’action, quelles lignes d’avenir se tracent ? Cette soirée-débat sera animée par Vincent LANDRY, entrepreneur transports et logistique et Thierry PERREAU, association des usagers des trains Nord

Cette soirée-débat sur l’avenir des transports routiers et ferroviaires en Nord Poitou sera animée par Vincent LANDRY, entrepreneur transports et logistique et Thierry PERREAU, association des usagers des trains Nord Poitou.

Université Citoyenne de Thouars

Université Citoyenne de Thouars

À la Station T Rue Danton Thouars

dernière mise à jour : 2023-02-25 par