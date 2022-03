Conférence de l’U.POP – L’Éducation ou l’art du levain Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande

Conférence de l’U.POP – L’Éducation ou l’art du levain Marmande, 16 mars 2022, Marmande. Conférence de l’U.POP – L’Éducation ou l’art du levain Cité de la Formation 11 à 15 rue Albert Camus Marmande

2022-03-16 – 2022-03-16 Cité de la Formation 11 à 15 rue Albert Camus

Marmande Lot-et-Garonne 5 5 EUR Conférence de l’U.POP – « L’Éducation ou l’art du levain » :

– à 18h30 au sein de l’amphithéâtre de la Cité de la Formation, à Marmande sur le thème « L’Éducation ou l’art du levain ».

Nous aurons le plaisir d’accueillir Ingrid Westercamp, Philosophe, formatrice à l’ADES et auteure de nombreux ouvrages.

Le terme d’enfance emporte à lui seul tout un univers de représentations, de souvenirs, heureux ou malheureux, de métaphores, de sensations agréables ou désagréables, d’images, émancipatrices ou contraignantes. Une chose est sûre, « nous avons tous été enfant avant que d’être homme ».

– A l’occasion de la publication de son dernier ouvrage, Ingrid Westercamp, proposera lors de la conférence, de réinterroger les enjeux de l’éducation et le sens de l’autorité éducative. Conférence de l’U.POP – « L’Éducation ou l’art du levain »

– à 18h30 au sein de l’amphithéâtre de la Cité de la Formation, à Marmande sur le thème « L’Éducation ou l’art du levain ». Conférence de l’U.POP – « L’Éducation ou l’art du levain » :

– à 18h30 au sein de l’amphithéâtre de la Cité de la Formation, à Marmande sur le thème « L’Éducation ou l’art du levain ».

Nous aurons le plaisir d’accueillir Ingrid Westercamp, Philosophe, formatrice à l’ADES et auteure de nombreux ouvrages.

Le terme d’enfance emporte à lui seul tout un univers de représentations, de souvenirs, heureux ou malheureux, de métaphores, de sensations agréables ou désagréables, d’images, émancipatrices ou contraignantes. Une chose est sûre, « nous avons tous été enfant avant que d’être homme ».

– A l’occasion de la publication de son dernier ouvrage, Ingrid Westercamp, proposera lors de la conférence, de réinterroger les enjeux de l’éducation et le sens de l’autorité éducative. UPOP Marmande

Cité de la Formation 11 à 15 rue Albert Camus Marmande

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Marmande Autres Lieu Marmande Adresse Cité de la Formation 11 à 15 rue Albert Camus Ville Marmande lieuville Cité de la Formation 11 à 15 rue Albert Camus Marmande Departement Lot-et-Garonne

Marmande Marmande Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marmande/

Conférence de l’U.POP – L’Éducation ou l’art du levain Marmande 2022-03-16 was last modified: by Conférence de l’U.POP – L’Éducation ou l’art du levain Marmande Marmande 16 mars 2022 Lot-et-Garonne Marmande

Marmande Lot-et-Garonne