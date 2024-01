Conférence « De l’ombre à la lumière » Marckolsheim, lundi 29 janvier 2024.

Découvrez le parcours atypique d’un commando marine.

La conférence de Arthur Hopfner « De l’ombre à la lumière ». La parcours atypique d’un commando marine. Arthur Hopfer est né à Saint-Avold et à fait toutes ses études en Lorraine (57). A 17 ans il rentre dans la marine et sert plus de vingt ans au sein des forces spéciales. Depuis dix ans il est écrivain et sillonne la France pour tenir des conférences et présenter ses livres. EUR.

