Conférence de l'historien Jean-Paul Streiff sur Bar-le-Duc et ses liens avec Napoléon

Salle des fêtes, le dimanche 19 septembre à 14:00

Salle des fêtes, le dimanche 19 septembre à 14:00 Gratuit. Réservation obligatoire.

En cette année du bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, l’historien Jean-Paul Streiff nous propose d’examiner les « Traces et empreintes napoléoniennes à Bar-le-Duc. Des lieux, des hommes ». Salle des fêtes 12 rue Lapique, 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00

