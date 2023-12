Conférence de l’historien Denis Peschanski Musée de la préfecture de Police Paris, 8 février 2024, Paris.

Le jeudi 08 février 2024

de 17h30 à 19h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Le jeudi 8 février à 17h30, dans le cadre de l’entrée au Panthéon de Missak et Mélinée Manouchian, qui aura lieu le 21 février, venez assister à une conférence de l’historien et directeur de recherche émérite au CNRS Denis Peschanski.

Quatre-vingts ans après son exécution et celle de ses camarades de l’Affiche rouge, Missak Manouchian fait son entrée au Panthéon, accompagné de sa femme Mélinée. A cette occasion, Astrig Atamian, Claire Mouradian et Denis Peschanski publient un ouvrage qui retrace l’itinéraire de ce couple de résistants communistes, tous deux orphelins survivants du génocide des Arméniens de 1915.

Dans le cadre de cette conférence, Denis Peschanski présentera le rôle des étrangers dans la résistance française et plus particulièrement l’histoire de Missak et Mélinée Manouchian. La conférence sera suivie d’une séance de dédicaces. Il sera également possible de vous procurer l’ouvrage « Manouchian ».

Musée de la préfecture de Police 4, rue de la montagne Sainte-Geneviève 75005 Paris

Contact : https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/musee +33144415250 museedelaprefecturedepolice@interieur.gouv.fr https://www.smartagenda.fr/pro/prefecture-de-police-musee/rendez-vous

Musée de la préfecture de Police