Les Trois-îlets Site-musée de la pagerie Les Trois-Îlets, Martinique Conférence ; De l'esclavage à la liberté : femmes et hommes asservis à la Pagerie au XIXème siècle et visite guidée exceptionnelle du site.

Martinique

Conférence ; De l'esclavage à la liberté : femmes et hommes asservis à la Pagerie au XIXème siècle et visite guidée exceptionnelle du site.

Site-musée de la pagerie, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Les Trois-îlets.

Site-musée de la pagerie, le samedi 3 juillet à 17:00

Evènement en deux temps : 1) **une conférence** animée par Jessica PIERRE LOUIS, docteure en histoire intitulée : De l’esclavage à la liberté : femmes et hommes asservis à la Pagerie au XIXème siècle. La Conférence qui aborde les éléments clés de la présence servile au XIXème siècle sur le domaine de la Pagerie et retrace des parcours de vie. – La liberté et plus encore pour une esclave à part – la Da – La recherche de liberté par la résistance – La fuite de Gros Jean et Grégoire – Le procès d’Emilie pour tentative d’empoisonnement – La liberté par l’affranchissement général de 1848 (retracer le parcours d’une famille entre l’esclavage et la liberté). 2) **une visite guidée** exceptionnelle du site à deux voix Evènement en deux temps : une conférence animée par Jessica PIERRE LOUIS, docteure en histoire et une visite guidée du site à deux voix Site-musée de la pagerie Domaine de la Pagerie RD 38, Les Trois-îlets, Martinique, Martinique Les Trois-îlets Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T17:00:00 2021-07-03T22:00:00

