Vannes Ti ar Vro - Bro Gwened Morbihan, Vannes Conférence de Laurence Moal « Duchesses » Ti ar Vro – Bro Gwened Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Vannes

Conférence de Laurence Moal « Duchesses » Ti ar Vro – Bro Gwened, 18 décembre 2021, Vannes. Conférence de Laurence Moal « Duchesses »

Ti ar Vro – Bro Gwened, le samedi 18 décembre à 18:00

Si Anne de Bretagne est connue, qu’en est-il des duchesses qui l’ont précédée ? Si certaines passent à la postérité et deviennent des héroïnes, d’autres sont méconnues voire oubliées du grand public. Laurence Moal est allée à la recherche d’un monde disparu tout en démystifiant nombre de stéréotypes. Dans ce livre richement illustré, à travers des portraits vivants et nuancés, elle nous invite à remonter le temps pour entrer dans l’intimité des duchesses, partager les moments marquants de leur existence, mieux connaître leur religiosité, leur culture, ainsi que leurs émotions. **Dédicaces** à l’issue de la conférence. Organisé en partenariat avec Lenn ha Dilenn

participation au chapeau

Histoire d’un pouvoir au féminin en Bretagne Ti ar Vro – Bro Gwened 3 rue de la Loi, Vannes Vannes Centre – Le Port Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T18:00:00 2021-12-18T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Vannes Autres Lieu Ti ar Vro - Bro Gwened Adresse 3 rue de la Loi, Vannes Ville Vannes lieuville Ti ar Vro - Bro Gwened Vannes