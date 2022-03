Conférence de Laure Limongi Les Arcades, 5 avril 2022, Issy-les-Moulineaux.

Conférence de Laure Limongi

Les Arcades, le mardi 5 avril à 19:30

Laure Limongi, écrivaine, est née à Bastia. Elle vit entre Paris et les rives – méditerranéennes et atlantiques. Sa prédilection pour les mots s’exprime à travers différents gestes, différents supports. En tant qu’autrice, elle a publié, depuis 2002, une douzaine de livres entre roman, poésie et essai, tels : J’ai conjugué ce verbe pour marcher sur ton cœur (L’Attente, 2020), On ne peut pas tenir la mer entre ses mains (Grasset, 2019), Anomalie des zones profondes du cerveau (Grasset, 2015), Indociles (Léo Scheer, 2012)… Elle réalise des conférences performées en écho à l’univers de ses ouvrages – programmées en France et à l’étranger. En tant qu’éditrice, elle a dirigé les collections « & » chez Al Dante (2001-2003) et « Laureli » chez Léo Scheer (2006-2012) et a ainsi publié une soixantaine de livres. En tant que professeure : actuellement professeure d’écriture et création littéraire à l’École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy (ENSAPC), elle a dirigé pendant six ans le Master de Création littéraire du Havre (ESADHaR-université du Havre). [www.laurelimongi.com](http://www.laurelimongi.com)

Entrée libre

Texte et images : comment ces deux gestes de création s’agencent-ils ?

Les Arcades 52-54 boulevard Gallliéni Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



