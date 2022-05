Conférence de l’association Traversée – De Gaulle et Pétain Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: 02100

Saint-Quentin 02100 L’association Traversée vous convie à une conférence-débat “De Gaulle et Pétain” dirigée par Pierre Servent, journaliste.

Le jeudi 9 juin à 20h30 dans l’auditorium du Conservatoire de musique (51 rue d’Isle) à Saint-Quentin.

Gratuit.

