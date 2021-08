Chalon-sur-Saône Musée Denon Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Conférence de l’association Armatura sur le Pas d’armes au XVe siècle Musée Denon Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

Conférence de l’association Armatura sur le Pas d’armes au XVe siècle Musée Denon, 17 septembre 2021, Chalon-sur-Saône. Conférence de l’association Armatura sur le Pas d’armes au XVe siècle

Musée Denon, le vendredi 17 septembre à 18:00

En lien avec le Pas d’armes de la Fontaine des pleurs évoqué dans l’exposition Miroir du Prince et qui a eu lieu à Chalon-sur-Saône en 1449-1450, et en préambule aux démonstrations qui seront proposées par l’association le samedi, Armatura propose vendredi soir une conférence présentant ce qu’était le Pas d’armes au XVe siècle : explication des règles spécifiques au Pas d’armes et aux tournois, les armes et le matériel utilisés,…

Jauge limitée à 30 personnes. Les horaires seront précisés ultérieurement.

L’association Armatura présentera lors d’une conférence le Pas d’armes au XVe siècle. Musée Denon Place de l’hôtel de ville, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T18:00:00 2021-09-17T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Autres Lieu Musée Denon Adresse Place de l'hôtel de ville, 71100 Chalon-sur-Saône Ville Chalon-sur-Saône lieuville Musée Denon Chalon-sur-Saône