**Dans l’histoire des sciences , les femmes ont très souvent pâti de l’effet « Matilda », c’est-à-dire la non reconnaissance ou la minimisation par la communauté scientifique masculine de leurs contributions majeures à la recherche.** A la fin du XIXème siècle, la découverte inattendue de la radioactivité ouvrit la voie à un domaine de recherche scientifique entièrement nouveau dans lequel des femmes allaient pouvoir plus facilement s’engager. Alors que leur accès à l’enseignement supérieur était quasi inexistant, réprouvé, voire interdit, la radioactivité puis la physique nucléaire leur permirent@@@@ en partie d’échapper au monopole masculin des autres disciplines scientifiques. La découverte de la fission nucléaire à la fin des années 1930 illustre de belle manière cette période de conquête, car c’est bien à trois femmes que nous devons la découverte de la fission de l’atome et de l’énergie nucléaire : **Ida Tacke-Noddack, Irène Joliot Curie et Lise Meitner.** _**La conférence de L’Académie des Sciences, Arts, Belles lettres et Agriculture retracera l’histoire de ces trois grandes scientifiques qui ont du faire face aux préjugés de l’époque et à des difficultés de tous ordres.**_ **par Bernard Dubreuil**

entrée libre

Bien que le jury du prix Nobel n'ait pas jugé bon de les retenir, ce sont trois femmes physiciennes et chimistes qui sont à l'origine de la fission de l'atome et de l'énergie nucléaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T18:00:00 2022-03-17T19:30:00

