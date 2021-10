Issy-les-Moulineaux Musée Français de la Carte à Jouer Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Conférence : « De la télévision couleur à l’art vidéo… Jean-Christophe Averty » Musée Français de la Carte à Jouer Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Musée Français de la Carte à Jouer, le samedi 23 octobre à 15:00

Daniel Grolleau-Foricheur, Isséen de naissance, auteur, éditeur, assistant-réalisateur, vient évoquer le thème « De la télévision couleur à l’art vidéo… Jean-Christophe Averty ». Une immersion dans la couleur : de celle naturelle, venue des étoiles, à la technique inventée à Issy-les-Moulineaux ; sans oublier cet art vidéo révolutionnaire mis au point par Jean-Christophe Averty, avec qui Daniel a travaillé plusieurs années ! La conférence sera suivie d’une séance de dédicaces.

entrée libre

Historim vous convie à une conférence sur les médias au Musée. Musée Français de la Carte à Jouer 16 rue Auguste Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

2021-10-23T15:00:00 2021-10-23T16:30:00

