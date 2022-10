Conférence de la Sylve « Au milieu des loups » Coye-la-Forêt, 22 octobre 2022, Coye-la-Forêt.

Conférence de la Sylve « Au milieu des loups »

44 Rue de l’Orée des Bois Coye-la-Forêt Oise

2022-10-22 – 2022-10-22

Coye-la-Forêt

Oise

Coye-la-Forêt

5 Virginie Boyaval a décidé de pister cet animal vénéré mais aussi détesté par les hommes.

Elle nous présentera ses expéditions en Italie, Espagne et Portugal sur la piste du loup et sa rencontre avec un homme exceptionnel, Marcos Rodriguez Pantoja, qui a vécu 12 ans seul avec les loups quand il était enfant. Elle évoquera aussi l’origine du loup, sa domestication… et présentera des crânes, empreintes, etc…

Cela intéressera également vos enfants et petits-enfants.

https://www.lasylve.fr/transmettre/2022.php

