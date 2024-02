Conférence de la SSHA (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde, mardi 27 février 2024.

Par Marie-France Houdart, ethnologue

Les divinités féminines et lunaires d’origine sont remplacées par des cultes masculins et solaires, depuis l’antiquité jusqu’au siècle du roi soleil.

A 18h30. Le tarif des conférences est de 41 euros le cycle de 6 conférences (tarif plein)

21 euros le cycle de 6 conférences (tarif réduit) pour les lycéens et étudiants, les adhérents de l’école municipale d’art (ancien Centre Municipal d’Arts Plastiques), les membres de la Société des Amis du musée Labenche sur présentation d’un justificatif en cours de validité.

7,10 euros la conférence à l’unité (tarif plein), 3,55 euros (tarif réduit) .

Début : 2024-02-27 14:30:00

fin : 2024-02-27 16:00:00

26 bis boulevard Jules Ferry

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

