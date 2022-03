Conférence de la Société Zoologique de Genève Muséum d’histoire naturelle Genève Catégorie d’évènement: Genève

Cleo Bertelsmeier: Les guerres secrètes des fourmis Sexe, meurtres et invasions territoriales, les sociétés de fourmis ne sont pas aussi harmonieuses qu’on pourrait le penser. Qui dit coopération dit aussi conflits, qu’ils soient internes ou entre colonies. Les fourmis déploient de véritables stratégies militaires, pratiquent l’esclavagisme, se font exploser pour protéger leur colonie. Partons à la découverte des sociétés de fourmis, des luttes qui les animent et des tromperies et manipulations subtiles qui les habitent. Horaire: 20h15 Gratuit Salle de conférence 1er étage [Plus d’informations](https://zool-ge.ch/)

Chaque mois, la Société Zoologique de Genève, dont le siège se situe au Muséum d’histoire naturelle, se réunit et propose des conférences sur diverses thématiques. Muséum d’histoire naturelle Route de Malagnou 1, 1208 Genève Genève

