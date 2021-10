Conférence de la Société Ramond : Le Montaigu Montagne pastorale de Bigorre Bagnères-de-Bigorre, 30 octobre 2021, Bagnères-de-Bigorre.

Entrée gratuite avec passe sanitaire.

L’objet de recherche Montaigu sera analysé d’abord par une approche immersive : espace, nature, arpentage, regards, sensations, itinéraires.

Ensuite par une présentation méthodologique des sources utilisées : textes et documents d’archives, entretiens et témoignages, cartes et photo-interprétations, statistiques, inventaire des lieux.

La conclusion permettra de caractériser les composants d’une telle construction scientifique : territoire pastoral pour l’essentiel depuis l’origine, actuellement touristique, espace soumis, sur le temps long, à des politiques publiques, dorénavant bien commun avec ses réserves d’eaux vives et d’air pur partagé par de nombreux acteurs.

« LE MONTAIGU Montagne pastorale de Bigorre », par Alain Cazenave-Piarrot

La présentation de l’ouvrage « Montaigu, montagne pastorale de Bigorre » explicitera au point de vue scientifique le sous-titre « Géohistoire d’un espace pastoral de Montagne » en exposant la méthodologie suivie par les auteurs.

