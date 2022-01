Conférence de la Société d’Histoire et d’Archéologie en février Senlis, 19 février 2022, Senlis.

Conférence de la Société d’Histoire et d’Archéologie en février Senlis

2022-02-19 15:00:00 – 2022-02-19

Senlis Oise

Une architecture fantasque et un cadre enchanteur : voici la première image qui vient à l’esprit de qui a déjà vu le château de Mont-l’Évêque, Monument Historique inscrit depuis 1989.

Cette ancienne résidence des évêques de Senlis, située dans une de leur plus importante possession, devient en 1807 un pont entre Oise et Amérique grâce à la famille de Pontalba qui quitte les rives du Mississipi pour celles de la Nonette.

A l’aide d’une étude historique inédite et profitant notamment des archives familiales, les propriétaires du site et l’équipe d’Aquilon proposent de redécouvrir un site atypique et millénaire.

Port du masque obligatoire et respect des mesures sanitaires de rigueur

contact@archeologie-senlis.fr +33 6 03 35 06 00

Chantilly Senlis Tourisme

Senlis

