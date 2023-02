Conférence de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Senlis en mars, 18 mars 2023, Senlis .

Conférence de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Senlis en mars

4 ter route de Creil Senlis Oise

2023-03-18 – 2023-03-18

Senlis

Oise

Les campagnes de Senlis au Haut Moyen Age.

Une archéologue professionnelle spécialiste du début du Moyen Âge vous fera découvrir la région de Senlis comme vous ne l’avez jamais imaginée !

Que sait-on des campagnes du début du Moyen Âge autour de Senlis ? L’archéologie et notamment l’archéologie préventive a permis de renouveler, depuis 30 ans, nos connaissances sur cette période comprise entre les VIe et le XIe siècles. Les études se sont développées à la fois sur l’évolution des modes de construction, les artisanats, l’élevage ou l’agriculture. Les bâtiments construits en bois et torchis offrent une variété de forme en fonction de leur utilisation. Ils s’accompagnent de cabanes souvent dédiées à l’artisanat et notamment celui du tissage. Toute la chaine opératoire de traitement des récoltes peut être déduites par les restes de graines et les vestiges liés au stockage (silos, greniers ou granges). Tout comme les choix d’élevage, cela nous renseigne sur le mode d’organisation de la population. Et par exemple, les fours à pain sont un des éléments qui permettent de mettre en évidence un phénomène de « collectivisation » de certaines tâches à partir du IXe siècles.

C’est ainsi tout le modèle économique qui est réétudié puis plus largement l’évolution des terroirs vers la formation de nos villages. Ce dialogue entre archéologues et historiens, a poussé ces derniers à réinterroger leurs sources rendant cette période, où les pouvoirs se cherchent, beaucoup plus complexe et riche que ce qui a longtemps été enseigné.

Société d’histoire et d’archéologie

Senlis

