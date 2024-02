Conférence de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Senlis en février Senlis, samedi 17 février 2024.

« Des fortifications dans la région de Senlis à Nanteuil-le-Haudouin et Villeneuve-sur-Verberie ? Indices et hypothèses »

Par Jean-Marc Popineau, docteur en histoire médiévale, vice-président de la Société d’histoire et d’archéologie de Senlis

Aux confins du Valois, deux villages ont attiré notre attention. À Nanteuil-le-Haudouin, quelques indices historiques et archéogéographiques laissent supposer que les différents quartiers anciens de cette commune du sud de l’Oise ont pu constituer au Moyen Âge des noyaux villageois indépendants et qu’ils ont pu évoluer progressivement vers une structure de bourg grâce à l’édification, entre autres, d’une enceinte urbaine aujourd’hui totalement disparue. Plus au nord, Villeneuve-sur-Verberie est un village neuf fondé par le roi aux confins de son domaine vers 1140. Là, aussi, quelques indices ténus laissent penser qu’une fortification rurale a pu être édifiée à l’initiative de ses habitants réunis en commune. C’est donc à une véritable enquête policière à la recherche de ces témoins d’une époque troublée que nous vous convions.0 .

