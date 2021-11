Saint-Avold Saint-Avold Moselle, Saint-Avold CONFÉRENCE DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DU PAYS NABORIEN Saint-Avold Saint-Avold Catégories d’évènement: Moselle

Saint-Avold Moselle Saint-Avold Conférence de M. Selvais sur “Charles Alexandre de Lorraine à Bruxelles : le génie lorrain dans le pays des Autrichiens”. +33 3 87 91 30 19 SHPN

