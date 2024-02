Conférence de la Société d’Etudes Historiques Saint-Gaultier, jeudi 15 février 2024.

Conférence de la Société d’Etudes Historiques: Évariste Vital Luminais, célèbre » peintre des Gaules » par Gérard COULON.

Conférence de Gérard Coulon, Celui-ci nous présentera Évariste Vital Luminais, célèbre » peintre des Gaules » et Brennou d’adoption. Inhumé dans le cimetière de Douadic, cet artiste fut l’un des peintres pompiers les plus marquants de la fin du XIXe siècle. Il partageait son temps entre Paris et Rosnay où il avait un atelier près de l’étang de la Mer Rouge, non loin du château du Bouchet.

Spécialisé dans les représentations de Gaulois et de Mérovingiens, ce peintre d’histoire, présent chaque année au Salon, produisit également des toiles sur la Bretagne, la chasse et la Brenne. Son chef-d’œuvre incontesté qu’admirait Salvador Dali ! demeure Les énervés de Jumièges conservé au musée des Beaux-arts de Rouen.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 18:30:00

fin : 2024-02-15

Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire

