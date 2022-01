CONFERENCE DE LA SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE BEAUGENCY Lycée François Villon Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

CONFERENCE DE LA SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE BEAUGENCY Lycée François Villon, 18 mars 2022, Beaugency. CONFERENCE DE LA SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE BEAUGENCY

Lycée François Villon, le vendredi 18 mars à 18:00

Au cours de cette conférence organisée par la Société archéologique et historique de Beaugency, vous retrouverez : – Madame Marie-Pierre Chambon et Monsieur François Capron (archéologues à l’Inrap)présenteront leur travaux portant sur Les fouilles des ensembles funéraires de Tavers, de l’Antiquité tardive au haut Moyen Âge. – Monsieur Bernard Gratuze nous parlera de Bernard Perrot (1640-1709), un verrier orléanais immigré d’Altare.

Gratuit

CONFERENCE DE LA SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE BEAUGENCY Lycée François Villon Avenue Pierre de Felice, 45190 Beaugency, France Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T18:00:00 2022-03-18T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Lycée François Villon Adresse Avenue Pierre de Felice, 45190 Beaugency, France Ville Beaugency lieuville Lycée François Villon Beaugency Departement Loiret

Lycée François Villon Beaugency Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/