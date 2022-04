Conférence de la Société Archéologique de Sens Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Sens Yonne Sens EUR La Société Archéologique de Sens propose une conférence intitulée “Les parcours de vie de deux officiers de la maîtrise des Eaux et Forêts de Sens de 1770 à la période de la Révolution”, animée par Philippe Durand. societe.archeologique.sens@orange.fr +33 3 86 83 02 25 http://www.archeo-sens.org/ La Société Archéologique de Sens propose une conférence intitulée “Les parcours de vie de deux officiers de la maîtrise des Eaux et Forêts de Sens de 1770 à la période de la Révolution”, animée par Philippe Durand. CEREP 5 Rue Rigault Sens

