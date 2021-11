Sens Sens 89100, Sens Conférence de la Société Archéologique de Sens Sens Sens Catégories d’évènement: 89100

Sens

Conférence de la Société Archéologique de Sens Sens, 2 novembre 2021, Sens. Conférence de la Société Archéologique de Sens CEREP 5 Rue Rigault Sens

2021-11-02 – 2021-11-02 CEREP 5 Rue Rigault

La prochaine conférence de la Société Archéologique de Sens portera sur le thème : "Marcel Proust et la tapisserie des Trois couronnements du Trésor de Sens" et sera animée par Patrice TRIPÉ.

societe.archeologique.sens@orange.fr +33 3 86 83 02 25 http://www.archeo-sens.org/

