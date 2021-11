Blaye Blaye Blaye, Gironde Conférence de la SAVB Blaye Blaye Catégories d’évènement: Blaye

Blaye Gironde EUR La Société des Amis du Vieux Blaye a le plaisir de vous inviter à la conférence que donnera Monsieur Philippe FOURNET,

Maître de conférence honoraire de l’Université Bordeaux Montaigne, Président de la Société de Géographie de Bordeaux :

» L’Estuaire de la Gironde : identité, aménagement et mutations socio-économiques » Cette activité aura lieu le samedi 4 décembre 2021, à 15h30,à la Maison du Vin, dans la salle du Syndicat Viticole de Blaye, Cours Vauban, à Blaye. Entrée libre.

Stationnement face à la Maison du Vin du Syndicat Viticole.

