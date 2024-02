Conférence de la Saint-Patrick Les druides, une histoire méconnue ? Château des Baumes Istres, mercredi 27 mars 2024.

Conférence de Catherine RIBOTTON, Professeur agrégée d’Histoire, ethno historienne de formation et intervenante culturelle, au château des Baumes.

Depuis une quinzaine d’années, la civilisation celtique est à la mode, tant dans les séries que dans certains jeux vidéo, et pourtant que savons- nous vraiment de cette civilisation et de ces personnages emblématiques que furent les Druides ? Mystérieux, détenteurs de multiples secrets, grands intellectuels, faiseurs de rois et connaissant l’art de soigner, ils nous fascinent encore aujourd’hui…



Que savons-nous de la religion que pratiquaient les Celtes, mais aussi de la civilisation celtique qui en fut le berceau ? Comment cette civilisation s’est –elle étendue en Gaule continentale, mais aussi dans les régions celtes insulaires comme l’Irlande qui en gardent encore d’importants vestiges ?



C’est grâce aux progrès de l’archéologie et des études historiques récentes que nous pouvons approcher de plus près ces fascinants personnages qu’étaient les Druides. Quels étaient leur rôle, leurs pouvoirs, leur influence au sein s’une société qui leur vouait un profond respect. Comment se sont-ils peu à peu effacés, au début de notre ère, face aux avancées de la puissance romaine et de la christianisation débutante ? Mais leur influence a-t-elle totalement disparue et si non, pouvons-nous en retrouver des traces, encore aujourd’hui ?



Gratuit, Château des Baumes. Inscriptions obligatoires .

