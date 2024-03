Conférence de la Roue Libre Route d’Auterrive Auterrive, samedi 23 mars 2024.

Conférence de la Roue Libre Route d’Auterrive Auterrive Pyrénées-Atlantiques

Viens parler du projet d’hydrogène du bassin de Lacq avec l’association Touche pas à ma forêt de Sauveterre-de-Béarn.

Et si l’envie te dit, reste après la conférence pour le premier bal militant de la Roue Libre dans le cadre de l’Équinoxe de printemps. Deux groupes, Vent de holia (musicien.nes de saint Pé de Léren) et Dantzabal (de Soule) te feront danser jusqu’au bout de la nuit, au rythme endiablé de la musique occitane et souletine.

Sur place, il y aura une buvette et des assiettes apéro (pas de CB).

Alors amène ta bonne énergie, seul-e ou entre ami-es viens nous rejoindre. .

Début : 2024-03-23 18:00:00

fin : 2024-03-23

Route d’Auterrive Maison du Haü

Auterrive 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine collectifrouelibre@riseup.net

L’événement Conférence de la Roue Libre Auterrive a été mis à jour le 2024-03-07 par OT Béarn des Gaves