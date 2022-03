Conférence “De la musique à l’émotion” Alençon, 26 avril 2022, Alençon.

Conférence “De la musique à l’émotion” Alençon

2022-04-26 19:00:00 – 2022-04-26

Alençon Orne

Qui n’a pas déjà ressenti, installé confortablement pour écouter un air de musique, un frisson, son cœur qui s’emballe, un sentiment de bien-être ou même un profond désarroi ? Alors, imaginons un instant quand des musiciennes débarquent dans une chambre d’hôpital, où les émotions sont souvent à fleur de peau, pour un concert sur mesure de musique vivante !

Notre perception émotionnelle de la musique est-elle individuelle, sociétale, innée ou acquise ? Sommes-nous influencés par la construction et les paramètres de la musique ?

Nadège Queuniet et Séverine Lebrun, musiciennes et intervenantes vous proposent de faire un tour de vos émotions liées à l’écoute de la musique et de partager vos expériences musicales.

Cette conférence s’inscrit dans un projet global soutenu par le dispositif Culture-Santé grâce auquel des déambulations, ateliers et formations sont organisés au Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-Mamers et au Centre Maternel Départemental.

infos@laluciole.org +33 2 33 32 83 33 https://www.laluciole.org/

