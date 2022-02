Conférence de la grainothèque : Florence Battut Médiathèque de Meudon-la-Forêt, 12 février 2022, Meudon.

Conférence de la grainothèque : Florence Battut

Médiathèque de Meudon-la-Forêt, le samedi 12 février à 15:30

Florence Battut est la fondatrice de l’association le Jardin d’Amélie à Meudon. Elle y développe une agriculture raisonnée et durable notamment grâce à la permaculture. A travers cette conférence, découvrez notre héritage commun que sont les semences paysannes, anciennes et libres. Renouez avec les légumes anciens pour apporter une plus grande diversité à votre assiette tout en consommant des produits locaux. Cette alimentation est bonne pour notre santé, plus responsable et en lien avec notre terroir.

Entrée gratuite sur inscription : 01 41 40 00 70

Les semences anciennes et reproductibles, vers une alimentation locale et nutritive

Médiathèque de Meudon-la-Forêt Place Henry Wolf Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine



