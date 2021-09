Château-Thierry Château-Thierry Aisne, Château-Thierry CONFERENCE : « De La Fontaine et Racine à Marcel Proust, l’éternité des classiques » Château-Thierry Château-Thierry Catégories d’évènement: Aisne

Château-Thierry

CONFERENCE : « De La Fontaine et Racine à Marcel Proust, l’éternité des classiques » Château-Thierry, 25 septembre 2021, Château-Thierry. CONFERENCE : « De La Fontaine et Racine à Marcel Proust, l’éternité des classiques » 2021-09-25 – 2021-09-25

A la faveur de la coïncidence des anniversaires de la naissance de Jean de La Fontaine (400ème) et de Marcel Proust (150ème), Luc Fraisse, professeur de littérature française à l'université de Strasbourg et membre de l'Institut universitaire de France, évoque au travers d'une conférence, la fidélité à l'idée classique des oeuvres du XVIIème au XXème siècle. Cette conférence accompagne l'exposition actuelle installée à la médiathèque Jean-Macé « A la recherche des Fables chez Marcel Proust »

