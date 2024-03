Conférence de Kevin Lognoné – Chateaubriand et Plancoët : l’eau, une ressource à partager entre science et nature Salle Saint-Anne Saint-Malo, samedi 23 mars 2024.

Conférence de Kevin Lognoné – Chateaubriand et Plancoët : l’eau, une ressource à partager entre science et nature Salle Saint-Anne Saint-Malo Samedi 23 mars, 15h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-23 15:00

Fin : 2024-03-23 16:30

Une conférence gratuite et ouverte à tous, organisée par Souvenir de Chateaubriand, amitiés culturelles.

Après avoir animé une conférence sur les recherches archéologiques menées au Mont-Dol par l’abbé Rever, professeur de Chateaubriand, Kevin Lognoné animera une prochaine conférence prévue le samedi 23 mars 2024 à 15 heures, en salle Sainte-Anne dans l’intramuros de Saint-Malo.

Pour rappel, voici les planches de la dernière conférence : https://www.calameo.com/books/006557157f002cec3a055 qui proposait d’explorer de nouvelles recherches, en prévision du passage de la flamme olympique prévu en 2024 en baie du Mont-Saint-Michel. A noter que pendant les Jeux olympiques de Londres en 2012, la flamme olympique était passée à Césarée, ancien nom antique de Jersey.

La baie du Mont-Saint-Michel conserve de nombreux mythes et légendes de Saint-Michel terrassant un dragon, créature associée au feu qui sommeille au fond de l’eau. Ce double rapport au feu et à l’eau est présent dans de nombreuses cultures à travers le monde.

Aussi, sa prochaine conférence (prévue en salle Sainte-Anne dans l’intramuros de Saint-Malo) portera tout particulièrement sur l’eau, oasis intemporelle qui invite à redécouvrir la beauté du monde de Combourg à Plancoët, théâtre des premiers pas du grand écrivain du Romantisme : François René de Chateaubriand.

Salle Saint-Anne Saint-Malo Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine