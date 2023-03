Conférence de Katell Chantreau – La transmission familiale du breton Ti ar Vro – L’Ôté Saint-Brieuc Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Conférence de Katell Chantreau – La transmission familiale du breton
Ti ar Vro – L'Ôté, 11 mars 2023, Saint-Brieuc
138 rue du Légué

2023-03-11 – 2023-03-11

Ti ar Vro – L’Ôté 138 rue du Légué

Saint-Brieuc

Côtes dArmor La FédérationTelenn et Kreizenn Sevenadurel Vreizhek Abherve vous proposent une conférence sur « La transmission familiale du breton » par Katell Chantreau, qui a soutenu cette thèse de doctorat en 2022. « Qu’en est-il de l’utilisation du breton à la maison par les parents bretonnants ? Autant de pratiques différentes que de parents. Les choix linguistiques, comme de nombreux autres choix, ne relèvent pas que de la volonté individuelle. Plusieurs éléments rentrent en ligne de compte : l’âge et le mode d’apprentissage du breton, la valeur donnée à la langue dans le parcours personnel, le sentiment de compétence, le genre, le ou la conjoint.e, les enfants, le réseau de soutien, etc. Il est important d’être conscient de tous ces éléments pour imaginer les meilleures façons de soutenir les parents qui se lancent dans l’aventure de la transmission du breton à leurs enfants. » contact@tiarvro-santbrieg.bzh +33 2 96 77 31 91 http://tiarvro-santbrieg.bzh/ Ti ar Vro – L’Ôté 138 rue du Légué Saint-Brieuc

