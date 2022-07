Conférence de Julien Garde : l’Italie et la naissance du style concertant – Festival Baroque en Forez Saint-Bonnet-le-Château Saint-Bonnet-le-Château Catégories d’évènement: Loire

Saint-Bonnet-le-Château

Conférence de Julien Garde : l’Italie et la naissance du style concertant – Festival Baroque en Forez Saint-Bonnet-le-Château, 30 septembre 2022, Saint-Bonnet-le-Château. Conférence de Julien Garde : l’Italie et la naissance du style concertant – Festival Baroque en Forez

1, route d’Augel Cin’étoile Saint-Bonnet-le-Château Loire Cin’étoile 1, route d’Augel

2022-09-30 14:30:00 14:30:00 – 2022-09-30

Cin’étoile 1, route d’Augel

Saint-Bonnet-le-Château

Loire Saint-Bonnet-le-Château +33 6 83 93 00 18 http://www.baroque-en-forez.fr/ Cin’étoile 1, route d’Augel Saint-Bonnet-le-Château

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Bonnet-le-Château Autres Lieu Saint-Bonnet-le-Château Adresse Saint-Bonnet-le-Château Loire Cin'étoile 1, route d'Augel Ville Saint-Bonnet-le-Château lieuville Cin'étoile 1, route d'Augel Saint-Bonnet-le-Château Departement Loire

Saint-Bonnet-le-Château Saint-Bonnet-le-Château Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-bonnet-le-chateau/

Conférence de Julien Garde : l’Italie et la naissance du style concertant – Festival Baroque en Forez Saint-Bonnet-le-Château 2022-09-30 was last modified: by Conférence de Julien Garde : l’Italie et la naissance du style concertant – Festival Baroque en Forez Saint-Bonnet-le-Château Saint-Bonnet-le-Château 30 septembre 2022 1, route d'Augel Cin'étoile Saint-Bonnet-le-Château Loire

Saint-Bonnet-le-Château Loire