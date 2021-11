Conférence de Julie Crenn : « Henri Cueco – Meutes Politiques » Salviac, 17 décembre 2021, Salviac.

Conférence de Julie Crenn : « Henri Cueco – Meutes Politiques » Salviac

2021-12-17 18:00:00 – 2021-12-17

Salviac Lot Salviac

Henri Cueco n’aimait pas les chiens, il aimait les chats. Il a peint des chiens pendant près de vingt-cinq années de sa vie, pourtant pas un chat. Des Jeux d’Adultes aux Hommes Rouges, en passant par les Claustras et les Chiens de Saqqarah, les meutes de chiens peuplent les peintures et les dessins. À travers une étude de différentes séries d’œuvres, nous discuterons de la récurrence du motif canin dans l’œuvre d’Henri Cueco. Un motif qui est un prétexte à peine voilé pour mettre en image l’atmosphère d’une société, un sentiment politique que l’artiste déplace vers le champ animal entre 1965 et les années 1990.

Sur réservation.

Événement soumis aux réglementations sanitaires.

Les Ateliers des Arques vous propose d’explorer l’œuvre d’Henri Cueco, peintre et écrivain corrézien, à travers une conférence de Julie Crenn, docteure en histoire de l’art, critique d’art (AICA) et commissaire d’expositions indépendante. Celle-ci se tiendra à la médiathèque de Salviac qui reçoit déjà, grâce à l’exposition Résistances, une dizaine d’œuvres de l’artiste. Cette conférence est organisée dans le cadre de l’exposition Résistances organisée en partenariat avec Les Abattoirs / Frac Occitanie Toulouse et L’Artothèque du Lot.

+33 5 65 22 81 70

©Henri Cueco

Salviac

