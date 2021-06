Évreux Mediathèque Rolland-Plaisance Eure, Évreux Conférence de Julie Borel sur 50 ans de sculpture monumentale en Normandie Mediathèque Rolland-Plaisance Évreux Catégories d’évènement: Eure

Évreux

Conférence de Julie Borel sur 50 ans de sculpture monumentale en Normandie Mediathèque Rolland-Plaisance, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Évreux. Conférence de Julie Borel sur 50 ans de sculpture monumentale en Normandie

Mediathèque Rolland-Plaisance, le dimanche 19 septembre à 15:00

Julie Borel, directrice de l’association culturelle normande le Hangar et commissaire de la biennale de sculpture à Evreux, est co-auteure avec Marie France Lavalade de l’ouvrage de 144 pp., _50 ans de sculpture monumentale en Normandie – 1968-2018_, paru en 2020. Ce livre, véritable inventaire de la sculpture est le fruit des observations menées par les deux auteures dans tous les recoins de la Normandie. Evocation sur 50 ans de sculpture monumentale en Normandie Mediathèque Rolland-Plaisance 24 allée des Soupirs, 27000 Evreux Évreux Le Clos au Duc Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Eure, Évreux Autres Lieu Mediathèque Rolland-Plaisance Adresse 24 allée des Soupirs, 27000 Evreux Ville Évreux lieuville Mediathèque Rolland-Plaisance Évreux