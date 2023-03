Conférence de Jorge Chaminé: la musique qui unit les peuples Salle Teilhard Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Essonne

Conférence de Jorge Chaminé: la musique qui unit les peuples
Salle Teilhard, 17 mars 2023, Gif-sur-Yvette

Essonne Gif-sur-Yvette A l’heure de l’invasion de l’Ukraine et de l’engagement de ses musiciens, écoutons Jorge Chaminé qui, partout dans le monde, défend l’idée que la musique est un instrument de paix, qu’elle jette des ponts entre les différentes cultures jacq.auge@orange.fr +33 6 33 03 50 09 https://www.lesvendredisdegif.org/ Salle Teilhard 13 rue Amodru Gif-sur-Yvette

