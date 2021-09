Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Conférence de Johan Picot, Herbet et le tribunal de la Purge – Journées Européennes du Patrimoine Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Conférence de Johan Picot, Herbet et le tribunal de la Purge – Journées Européennes du Patrimoine Clermont-Ferrand, 18 septembre 2021, Clermont-Ferrand. Conférence de Johan Picot, Herbet et le tribunal de la Purge – Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 16:00:00 16:00:00 – 2021-09-18 Salle Poly Place Poly

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand Conférence – Lèpre, justice et société en Auvergne à la fin du Moyen Âge. +33 4 73 98 65 00 https://www.clermontauvergnetourisme.com/ dernière mise à jour : 2021-09-03 par Clermont Auvergne Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Clermont-Ferrand Adresse Salle Poly Place Poly Ville Clermont-Ferrand lieuville 45.79381#3.11195