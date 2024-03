Conférence de Joël BEYAERT Archéo’site Les Rues-des-Vignes, samedi 20 avril 2024.

Conférence de Joël BEYAERT Conférence sur les équipements sportifs romains Samedi 20 avril, 17h00 Archéo’site

Joignez-vous à une conférence captivante avec Joël BEYAERT, vous invitant à explorer en profondeur les équipements sportifs de l’Empire romain.

Cette expérience vous plongera dans l’évolution et l’importance culturelle des amphithéâtres, des stades et d’autres installations dédiées au sport dans le monde romain. Vous découvrirez des anecdotes fascinantes sur les jeux et les compétitions, offrant ainsi une perspective enrichissante sur l’héritage sportif de l’Antiquité romaine.

Le 20/04/2024 de 17 h à 18 h

Archéo’site 882 Rue Haute, 59258 Les Rues-des-Vignes Les Rues-des-Vignes 59258 Nord Hauts-de-France

