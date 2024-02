Conférence de Joachim Roger Poirier Les Champignons Le Pavillion Ouistreham, mercredi 13 mars 2024.

Conférence de Joachim Roger Poirier Les Champignons Le Pavillion Ouistreham Calvados

Plongez dans l’univers mystérieux et souvent méconnu de ces organismes fascinants lors de cette présentation captivante. Au cours de cette conférence, Joachim Roger Poirier, un expert renommé dans le domaine de la mycologie, partagera ses connaissances approfondies sur la diversité des champignons, leur écologie, leur importance dans les écosystèmes et leur utilisation dans divers domaines, de la gastronomie à la médecine.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 17:30:00

fin : 2024-03-13 19:00:00

Le Pavillion 11 rue des arts

Ouistreham 14150 Calvados Normandie

