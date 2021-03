Lucy Le crapaud à trois pattes Lucy, Seine-Maritime Conférence de Jérôme Chaïb Le crapaud à trois pattes Lucy Catégories d’évènement: Lucy

Conférence de Jérôme Chaïb :

(Saint Fiacre ou le jardin potager à travers les âges). Jérôme Chaîb dédicacera ses livres. « La Paduana » : Concert musique ancienne médiévale, renaissance & baroque et initiation à la danse de ces époques (Thème : les jardins, le printemps). Visite du jardin avec son exposition de sculpture et de peinture. Jeu de piste ludique et didactique amenant les enfants à la découverte des arbres du jardin. Buvette et petite restauration

5€, gratuit <12 ans

