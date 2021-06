Conférence de Jean-Yves Tadié « La France et la famille Proust en 1871 » Salle des Fêtes Georges Billebault d’Illiers-Combray, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Illiers-Combray.

### Samedi 10 juillet à 15h15 ### Salle Georges Billebault à Illiers-Combray **Dans le cadre du Festival “**[**Illiers, trait d’union, Combray**](https://www.ducotedebeauceetperche.org/2021/06/24/illiers-trait-dunion-combray-les-9-10-et-11-juillet-2021/)**”** **150ème anniversaire de Marcel Proust et du 50ème anniversaire d’Illiers-Combray** . Conférence de Jean-Yves Tadié : »La France et la famille Proust en 1871 » ———————————————————————– [**Jean-Yves Tadié**](http://www.gallimard.fr/Contributeurs/Jean-Yves-Tadie), né le 7 septembre 1936 à Boulogne-Billancourt, est un écrivain et biographe français, professeur émérite à l’université Paris-Sorbonne et directeur des collections « Folio classique » et « Folio théâtre » chez Gallimard. Ancien élève de l’École normale supérieure de la rue d’Ulm (promotion 1956), il est agrégé et docteur de lettres. **Biographe et spécialiste de Marcel Proust, il a dirigé, en 1987, la nouvelle** [**édition d’****_À la recherche du temps perdu_** **dans la Bibliothèque de la Pléiade**](http://www.la-pleiade.fr/Catalogue/GALLIMARD/Bibliotheque-de-la-Pleiade/A-la-recherche-du-temps-perdu)**, couronnée en 1988 par le prix de l’Académie française.** Il a également dirigé et préfacé, dans la Bibliothèque de la Pléiade, les Œuvres complètes de Nathalie Sarraute, le premier volume des _Écrits sur l’art_ d’André Malraux (Gallimard, 2004), ainsi que le tome VI des Œuvres complètes du même écrivain, publié sous le titre _Essais_ (Gallimard, 2010). En outre, il a préfacé _Le Vicomte de Bragelonne_ d’Alexandre Dumas (Gallimard, coll. « Folio classique », 1997), trois inédits d’André Malraux : _Carnet du Front populaire_ (Gallimard, 2006), _Carnet d’URSS 1934_ (Gallimard, 2007), _Lettres choisies 1920-1976_ (Gallimard, 2012) et [**_Lettres à sa voisine de Marcel Proust_**](http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Blanche/Lettres-a-sa-voisine) (Gallimard, 2013). J.-Y. Tadié a été directeur de l’Institut français de Londres, a enseigné à l’université d’Oxford et dans celles de Yaoundé, d’Alexandrie, du Caire. Il est commandeur dans l’ordre des Arts et des Lettres depuis 2011 et vice-président de la [**Société des Amis de Marcel Proust.**](https://www.amisdeproust.fr/fr/) . « _Pour que la phrase soit « proustienne », il faut qu’elle soit construite à la manière latine, c’est-à-dire structurée, qu’elle comporte des images poétiques, des éléments comiques et des éléments de connaissance. Y parvenir n’est pas aisé. La longueur des phrases n’a rien à voir avec le style proustien. On trouve chez lui de très belles phrases courtes, dont certaines ressemblent à des maximes du XVIIe siècle_ ». [**RETOUR au PROGRAMME COMPLET du Festival « Illiers, trait d’union, Combray »**](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=20740859) . [SOMMAIRE DE L’AGENDA](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

Gratuit sur réservation

