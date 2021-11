Saint-Hilaire-LucSaint-Hilaire-Luc Saint-Hilaire-Luc Saint-Hilaire-Luc Corrèze, Saint-Hilaire-Luc Conférence de Jean-Yves Gouttebel Saint-Hilaire-Luc Saint-Hilaire-Luc Saint-Hilaire-LucSaint-Hilaire-Luc Catégories d’évènement: Corrèze

Rendez-vous à 17h dans la salle polyvalente de la mairie

Entrée 10€, gratuit pour les étudiants et les scolaires, sur réservation obligatoire. Nombre de places limité. L’association des Amis de Saint Hilaire aura le plaisir de recevoir Jean-Yves Gouttebel, ancien président du Conseil départemental du Puy de Dôme. Il viendra parler de son dernier ouvrage « Eloge de la proximité ». Pendant ses 17 années de mandat à la tête du département auvergnat, il a largement contribué à transformer son offre touristique autour de la chaîne des Puys- faille de la Limagne, en faisant reconnaître cet ensemble comme patrimoine mondial de l’UNESCO. Rendez-vous à 17h dans la salle polyvalente de la mairie

