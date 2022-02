Conférence de Jean-Pierre VERDY – AFLD – Lutte contre le Dopage Faculté de Pharmacie – Université Paris-Saclay Châtenay-Malabry Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry

Faculté de Pharmacie – Université Paris-Saclay, le jeudi 17 mars à 17:30

Dans le cadre du Diplôme d’Université « Formation à la lutte contre le dopage », un moment d’échanges et de discussions sera consacré à l’intervention de Monsieur Jean-Pierre VERDY, Responsable de la lutte antidopage au sein de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) de 2006 à 2015. Il a fondé et a été un des premiers directeurs du Département des Contrôles de l’AFLD. Mr VERDY abordera les stratégies employées, les réseaux, les trafics, mais aussi nous présentera quelques batailles et quelques opérations commando effectuées alors contre les tricheurs dans le cyclisme, le football, le rugby, le tennis… Des histoires palpitantes ! Vous êtes tous cordialement invités à assister à cette rencontre riche tant sur le plan intellectuel qu’humain. Nous vous donnons RDV le jeudi 17 mars 2022 à partir de 17h30 en Amphi 1 (Bât. A).

Entrée libre

