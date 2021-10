Courville-sur-Eure Salle Carnot à Courville-sur-Eure Courville-sur-Eure, Eure-et-Loir Conférence de Jean-Pierre Picard et Jean Chanteloup Samedi 23 Octobre à Courville Salle Carnot à Courville-sur-Eure Courville-sur-Eure Catégories d’évènement: Courville-sur-Eure

Eure-et-Loir

Conférence de Jean-Pierre Picard et Jean Chanteloup Samedi 23 Octobre à Courville Salle Carnot à Courville-sur-Eure, 23 octobre 2021, Courville-sur-Eure. Conférence de Jean-Pierre Picard et Jean Chanteloup Samedi 23 Octobre à Courville

Salle Carnot à Courville-sur-Eure, le samedi 23 octobre à 15:00

### Jean-Pierre Picard et Jean Chanteloup : présenteront “_Le château de la Reine Blanche de Castille et les Seigneurs de Manou_”. ### Samedi 23 Octobre à Courville-sur-Eure **à 15h précises** . Dans le cadre des “[_**Samedis de la Gazette**_](http://www.gazettebeauceperchethymerais.fr/)” . **salle Carnot** 2ter, rue Carnot à COURVILLE-SUR-EURE à 15h précises . . **Le pass sanitaire sera demandé et le masque sera recommandé.**

Gratuit

Jean-Pierre Picard et Jean Chanteloup : présenteront “Le château de la Reine Blanche de Castille et les Seigneurs de Manou”. Salle Carnot à Courville-sur-Eure 48.448927, 1.238394 Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T15:00:00 2021-10-23T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Courville-sur-Eure, Eure-et-Loir Autres Lieu Salle Carnot à Courville-sur-Eure Adresse 48.448927, 1.238394 Ville Courville-sur-Eure lieuville Salle Carnot à Courville-sur-Eure Courville-sur-Eure